Сумские машиностроители пришли на сессию облсовета Сегодня, 26 февраля, проходит сессия Сумского облсовета.

На нее пришло несколько десятков бывших работников АО «Сумское НПО», которым предприятие задолжало зарплату. Как рассказал их представитель Михаил Быченко, более 4 тысяч бывших заводчан выиграли суды у предприятия, которое должно им около 200 млн грн. По его словам, учредитель предприятия основал новое предприятие, хотя оно работает на тех же мощностях, в тех же помещениях, работают те же люди. Однако теперь говорят, что долги у старого предприятия. А прибыли выводятся за рубеж, так как основатель – Владимир Владимирович Лукьяненко – гражданин РФ.

Он попросил на следующую сессию пригласить руководителей полиции Сумщины, прокуратуры области, исполнительной службы, чтобы они рассказали, почему не исполняется закон.

Глава Сумского облсовета Виктор Федорченко, который сам начинал трудовую деятельность на заводе, пообещал всяческую помощь работникам.

Еще один представитель рассказал, что в 2019 году, когда менялось руководство предприятия, со его счетов были выведены 168 млн грн, которых на то время хватило бы для выплат задолженности. Те люди, которые выводили, до сих пор в Украине… Но Виктор Федорченко скомандовал выключить ему микрофон…