На Сумщине дали 6 лет наркодилеру Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 34-летнего мужчины, который систематически занимался незаконным оборотом наркотиков.

В частности, в ходе следствия задокументировано, как обвиняемый в подъезде своего дома в г. Конотоп продал соответствующему лицу за 400 грн три свертка с психотропным веществом «амфетамин». В то же время по месту жительства наркоторговца обнаружено и изъято наркотическое средство «каннабис», психотропное вещество «амфетамин», весы, шприцы и т.д.

Обвиняемый не впервые попадает в поле зрения правоохранителей, до этого он был уже 4 раза судим, в том числе и за незаконный оборот наркотиков. В суде вину свою не признал. По результатам собранных доказательств приговором суда 25 февраля обвиняемый признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья (ч. 2 ст. 307 и ч. 2 ст. 309 УК Украины).