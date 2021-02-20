Чиновника сумского управления Госрыбагентства, который попался на взятке, отправили под домашний арест По ходатайству прокуратуры подозреваемый в вымогательстве и получении взятки по решению суда 25 февраля отстранен от занимаемой должности, одновременно ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток

Напомним: под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды начальником отдела Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области (ч. 3 ст. 368 УК Украины). По данным следствия, указанный служащий требовал у арендатора ставка 20 тыс. грн и 400 долларов США за оформление и выдачу трем лицам удостоверений общественных инспекторов рыбоохраны. 23 февраля правоохранители задержали служащего после получения последней части неправомерной выгоды в размере 10 тыс. грн. До этого начальник отдела уже получил 400 долларов США и 10 тыс. грн.