Артему Семенихину выдали мэрскую корочку Сегодня, 25 февраля, состоялась 3-я сессия Конотопского городского совета 8-го созыва.

На ней новоизбранный мэр Артем Семенихин согласно постановлению Конотопской городской территориальной избирательной комиссии по результатам повторных выборов Конотопского городского головы 24 января официально получил полномочия и принял Присягу Конотопского городского головы.

Также на заседании сессии городской ТИК объявлено постановление о получении полномочий следующего за Семенихиным А.Ю. депутата от ВО «Свобода» в Конотопском городском совете Станислава Некрасова, которого в процессе рассмотрения вопросов повестки дня был включен в постоянную депутатскую комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности, охраны окружающей среды и закреплено за соответствующим депутатским округом.