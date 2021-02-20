Капітальний ремонт поблизу КПП «Катеринівка» відновлюється після вимушеної перерви Морози, що унеможливлювали дорожньо-будівельні роботи, нарешті відступили. Це дає змогу будівельникам продовжувати демонтаж мосту.

Бригада мостовиків з новими силами взялася за капітальний ремонт мостового переходу у селі Заруцькому.

Наразі будівельники займаються демонтажем другої половини мосту і вже демонтували 18 балок із 36. По завершенню, мостовики почнуть забивати палі.

“Ми щодня дивимося, як перероджується наш міст. Те, яким ми його побачили ще до ремонту…не хочеться і згадувати! Тепер щодня від старого переходу залишається все менше і менше згадок, а на його місці виростає новий, сучасний та надійний красень-міст”, - коментує Олексій Охріменко, виконроб ТОВ “Сумимостобуд”.

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