На Сумщине полицейские задержали вора-гастролера, который пытался обокрасть магазин Благодаря неравнодушным гражданам, работникам полиции удалось поймать «на горячем» 33-летнего мужчину, который пытался обокрасть магазин.

В отделение полиции №1 (Кролевец) Конотопского районного отдела полиции с сообщением о краже обратилась 55-летняя жительница города Кролевец. Женщина рассказала правоохранителям, что около часа ночи к ним с мужем позвонили знакомые, которые живут по соседству с магазином, который они арендуют и сообщили, что слышат какой-то подозрительный шум.

Приехав в магазин, заявительница со своим мужем обнаружили неизвестного мужчину, который пытался проникнуть в помещение через отогнутые двери и вызвали полицию.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили личность вора. Им оказался ранее судимый за подобные преступления 33-летний житель Киевской области.

Следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (покушение на кражу). Сейчас следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.