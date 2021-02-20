RGM group проводить навчання працівників задля вдосконалення Компанія піклується про підвищення кваліфікації своїх працівників. Вже вдруге сіли за парти спеціалісти різних рівнів та напрямів - керівники, майстри, бухгалтери, кошторисники, менеджери, аби вивчитися роботі з програмою «Oracle Primavera P6 EPPM».

Дану програму створено для автоматизації процесу управління проектами і вже широко використовується відомими компаніями, такими як Hilton, CENTEX, Honeywell, SIEMENS, TOSHIBA, SAMSUNG, HERBALIFE, FedEx, Syncrude, Walmart, FirstEnergy і десятки інших світових підприємств!

Завдяки «Oracle Primavera» інформація про роботи, завдання та плани стосовно дорожньо-будівельних проектів будуть зберігаються в одному місці. Ця система дає можливість координувати дії усіх відповідальних працівників, формувати плани та звіти, на основі внесених даних миттєво отримувати прогнозні та фактичні показники по проектах.

Керівництво компанії вважає, що підвишувати рівень підготовки працівників вкрай важливо, адже робота стане ще більш організованою, точною та професійною.

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