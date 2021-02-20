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Жители Путивля протестовали против повышения зарплат местных чиновников

Накануне в сети появилась информация о начислениях зарплат местным чиновникам и главам ОТО.

Жители Путивля провели сегодня акцию протеста против очередного повышения зарплат и премий местным чиновникам, в том числе старостам ОТО. 

Накануне в сети появилась информация о размерах ежемесячных зарплат чиновников и расписание премий, куда входили выплаты к календарным праздникам, хотя такая практика уже давно отменено во многих регионах страны, особенно с учетом реального положения дел в бюджете города. Документ опубликовала Сеть антикоррупционных центров.

Согласно опубликованным документам, зарплата чиновников в разы превышает среднюю по региону. Это вызвало негодование жителей города. Так, зарплата 1-го заместителя городского головы Константина Гаврильчука и других заместителей в среднем превышает 20 тыс. грн при зарплате в ОТО для работников бюджетной сферы около 6 тыс. грн.

Кроме того, согласно ведомости за декабрь 2020 года зарплата первого заместителя городского головы превысила 60 тыс. грн., другой заместитель городского головы получил более 80 тыс. грн.

Информацию, опубликованную в сети, подтвердила и депутат местной ОТО от фракции «Слуга народа» Ольга Бутова. Она подчеркнула, что средняя зарплата в регионе для сотрудников бюджетной сферы составляет 6 тыс. грн.

Также на своей странице она сообщила, что обратилась к властям города с предложением внести изменения в решение третьей сессии про премии в размере 50%, а также отмене премий к 8 праздникам календаря. Эти изменения она предложила вынести на следующую сессию. «Моё мнение, премии должны быть мотивированы», - подчеркнула она.

В Сети антикоррупционных центров сообщили, что позже с ними связались представители Путивльского горсовета с требованием снять публикацию ведомости. «Удивлены, что люди не знают законов, которые действуют уже более 6 лет», - комментируют в Сети, отмечая, что в дальнейшем продолжат следить за положением дел в ОТО.

Отметим, ранее Бутова публиковала информацию, что в Путивльской больнице отсутствует отопление, температура в палатах не поднималась выше 14 градусов. Среди причин перебоев с отоплением она отмечает, что местные власти отменили тендер на поставку топлива для больницы. Местные власти «экономию» объясняют нехваткой средств в бюджете.

Политика
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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