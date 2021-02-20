Як у Сумах відзначають 150-річчя Лесі Українки Культурні, освітні та соціальні заклади міста пропагують нові грані видатної письменниці й поетеси Лесі Українки з нагоди 150-річчя з Дня її народження.

Про заходи на відзначення ювілею селебріті давньої та сучасної України розповіли на брифінгу головний спеціаліст відділу культури Олена КАРСУНКІНА, директор Центру професійного розвитку педагогічних працівників Вікторія ЗАКОРКО, директор КУ «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» Інна ГАЛІЧЕНКО.

Міська централізована бібліотечна система до ювілейного року авторки «Лісової пісні» і «Досвітніх вогнів» підготувала низку просвітницьких заходів, які проходитимуть в офлайн та онлайн-режимах.

«Леся Українка увійшла в історію як одна із центральних постатей української культури, її талант породив гордість цілого народу, а її неймовірна сила підкорила весь світ. Суми – не виняток, тому відділ культури доклав всіх зусиль, аби Лесине слово цього дня лунало звідусіль», – підкреслила Олена Карсункіна.

Зокрема, Центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка організувала відкритий перегляд літератури «Уклін безсмертний славній жінці – величній Лесі Українці». У філіях книгозбірні, у тому числі, які розташовані на території старостинських округів, також створили літературну зону «Віночок шани Лесі Українці», організували книжкову виставку «Світле безсмертя Лесі Українки», літературні гостини «Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі», відеоогляд «Барви України в імені її», різноманітні віртуальні ігри-вікторини, бібліомандрівки, поетичні уроки тощо.

Крім цього, між бібліотеками пройшов поетичний челендж «Читаємо Лесю», а поблизу бібліотеки-філії № 16, яка розміщується за символічною адресою: вул. Лесі Українки, 4 – вулична акція «Її ім’ям названа наша вулиця».

У закладах освіти до вшанування «дочки Прометея» цьогоріч підійшли креативно.

«Освітяни намагались відкрити для учнів нову й багатогранну Лесю, її глибинну особистість, та зацікавити кожну вікову категорію школярів і вихованців закладів дошкільної освіти: вихованці ДНЗ № 25 «Білосніжка» разом з вихователями інсценували постановку за твором Лесі Українки «Лілея», та надіслали її відеозапис на Всеукраїнський онлайн-марафон «Я жива, я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмира!» та на Міжнародний онлайн-флешмоб «Global Lesya Ukrainka 2021»; учень ЗОШ № 2 Кирило ВІННИЦЬКИЙ читав біографію літераторки в реп-манері. Поміж цим, діти брали участь у флешмобах, квестах, іграх, віртуальних екскурсіях, вивчаючи життя і творчість Лесі, та досліджуючи фейкові факти про неї», – зауважила Вікторія Закорко.

З метою популяризації творчості майстрині драматичної поеми, тематичні заходи проводились і міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня».

Директор комунальної установи Інна ГАЛІЧЕНКО поінформувала, що слухачі Університету третього віку взяли участь у Всеукраїнському челенджі з декламування улюблених віршів Лесі Українки в прямому ефірі Facebоok, вишили портрет письменниці бісером, а на сторінці установи провели онлайн майстер-клас з виготовлення улюбленої страви Лесі Українки – англійського кексу.

Родзинкою низки цих заходів став міський онлайн-конкурс декламування віршів Лесі Українки серед молоді з інвалідністю та слухачів Університету третього віку «Мрії зламане крило». Переможців з 26 учасників літературних змагань обирали за кількістю «вподобайок». Ними, зокрема, стали Ганна ГРИЧЕНКО та Леонід КУДОЯР, які отримали подарунки і грамоти, а наприкінці брифінгу продемонстрували майстерність виразного читання.