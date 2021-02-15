Сумчанка Анна Бераіа пройшла на шоу «Голос країни» (відео)

Сумчанка Анна Бераіа пройшла другий етап вокального шоу «Голос країни. Перезавантаження». Це був етап «сліпого прослуховування», де чотири наставники відбирали собі в команду учасників. Виступ та відбір можна переглянути нижче у відео.
У вокальному шоу «Голос країни», сумська виконавиця Анна Бераіа, пройшла один з етапів, який називають «Вибір наосліп». У ньому тренери повертаються до сцени лицем, коли вирішують обрати певного учасника до своєї команди. До Анни повернулися Олег Винник та Надія Дорофєєва. Учасниця сама обирала, в команду якого з можливих тренерів іти. Анна обрала Олега Винника, який вперше виступив в ролі тренера цього вокального шоу.
Зі 150 учасників другого етапу кастингу до наступного етапу змагань проходять лише 64 співаків, по 16 учасників в команді кожного тренера.
Наставники розділять 16 учасників своєї команди на 8 дуетів, які будуть боротися за подальшу участь в шоу. Кожному дуету нададуть композицію для виконання, яка буде виконуватися на спеціальному «вокальному рингу». За підсумками цього етапу в кожній з команд, залишиться по 9 учасників, які вже сольно змагаються за головний приз у прямих ефірах шоу. Формат ефірів повторюється до півфіналу, а вже у фіналі глядачі визначать двох найкращих співаків і насамкінець — відбувається остаточне голосування глядачів. Таким чином оберуть кращого серед двох лідерів. Саме той і отримує головний приз конкурсу, пише ЦУКР.