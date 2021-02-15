В Сумах разгорается скандал из-за учителя, призвавшего детей праздновать 23 февраля

Об этом рассказала младший сержант ВСУ Ольга Герасименко на своей странице в Facebook.
Женщина сильно возмущена тем, что учитель призывает детей праздновать день враждебной нам армии, которая ежедневно убивает граждан Украины, пишет РБК-Украина.
"Я, младший сержант ВСУ, мама троих детей, которым еще учиться в этой стране, настойчиво прошу Государственную службу качества образования Украины, Министерство образования и науки Украины, Управление образования и науки, и Сумской городской совет напомнить этом полковнику, что он преподает Защиту Отечества в Украине, а не в России", - написала Герасименко.