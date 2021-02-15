В Сумах разгорается скандал из-за учителя, призвавшего детей праздновать 23 февраля Сегодня, 22 февраля, на уроке Защиты Отечества в Сумской школе №18 учитель высшей категории полковник Соломонов Борис Владимирович напомнил своим ученикам о необходимости поздравить всех родных с 23 февраля.

Об этом рассказала младший сержант ВСУ Ольга Герасименко на своей странице в Facebook.

Женщина сильно возмущена тем, что учитель призывает детей праздновать день враждебной нам армии, которая ежедневно убивает граждан Украины, пишет РБК-Украина.