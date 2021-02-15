Главный тренер сборной Украины по биатлону не верит в сестер Семеренко Сумчанки уверены, что еще могут показывать результат.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о подготовке национальной команды к Олимпиаде-2022 в Пекине и смене поколений. Также функционер оценил работу тренера сине-желтых Юрая Санитры, пишет biathlon.com.ua.

«Сейчас я внимательно слежу за тем, какая ситуация в команде, общаюсь со спортсменами, с тренерским штабом, так как сезон будет очень важен. Очень важно будет не допустить ошибку в подготовке спортсменов, особенно женской команды, ведь многие спортсмены у нас на самоподготовке», — сказал Брынзак.

«Также есть сомнения по подготовке сестер Семеренко с Санитрой: у него есть сомнения относительно них, а девушки уверены, что еще могут показывать результат. Поэтому ни я, ни тренер национальной команды не можем говорить «заканчивайте» — это решит спортсмен. Учитывая это, мне, вместе с нашим коллективом, нужно найти путь, чтобы все, кто хочет и может, двигались к Олимпиаде и показали наилучшие результаты».

«Все зависит от тренера. Но я должен быть практиком и смотреть реально на вещи: если у нас в команде останется две спортсменки, которые тренировались у Санитры, тогда, значит, у нас не будет национальной женской команды в таком виде, в котором была в этом году».

«Сейчас мы очень внимательно будем думать над тем, как сделать подготовку для спортсменов: Джимы, Пидгрушной, Бех, Блашко, Меркушиной, Петренко, к тому же, Абрамова возвращается. Это очень серьезный вопрос, его нужно правильно решить, поскольку нас ждут Олимпийские игры».

«Мы все время следим за нашей молодежью, делаем все возможное. Но вы же прекрасно знаете, сколько жизненных ситуаций бывает, особенно у девушек — часто мы на них рассчитываем, а они либо заканчивают карьеру, или болеют, или выходят замуж, или же рожают детей. Учитывая это, сразу выпадает две-три спортсменки. Те же Меркушина, Кривонос, Журавок — все они были чемпионками мира в юниорском возрасте. Я думал, что они все-таки смогут заменить наших спортсменок, но вы сами видите, что каждая из них по своей причине не выходит на нужный уровень, а те молодые девушки, которые у нас есть, еще юные».

«Конечно, мы будем делать все возможное, чтобы смена поколений произошла. Эти Олимпийские игры будут с теми спортсменками, которые у нас есть, а на следующие уже в этом году будем формировать команду и выводить ее на новый уровень».

Сборная Украины выиграла одну медаль на завершившемся чемпионате мира в Поклюке. Бронзу сине-желтым принесла женская команда в классической эстафете.