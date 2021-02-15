Губернатор Хома поставит самый большой флагшток Сумщины возле фонтана «Садко» Завершилось голосование о месте установки на Сумщине самого высокого флага к 30-й годовщине Независимости Украины.

Согласно результатам голосования жителей области, которое проходило на официальной странице Сумской облгосадминистрации в Facebook, самый большой Государственный флаг на Сумщине стоит установить у фонтана «Садко».

«Участие в голосовании приняли более 3000 человек. 80% респондентов отдали свой голос за вариант 2 - у фонтана «Садко», - прокомментировал глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома. - Там, по их мнению, должен быть установлен самый высокий и самый большой флаг Украины на Сумщине. И мы прислушиваемся к людям. Это на самом деле очень важно, ведь флаг - не просто главный символ государства, это наш оберег, символ свободы и наша гордость».

Глава облгосадминистрации поблагодарил жителей Сумщины за активность и гражданскую позицию. Интересно, он заметил, что там уже стоит флагшток и висит флаг? И не сообщил, за чей счет будет произведена установка…

Кстати, варинатов было всего два: возле фонтана и возле бывшей гостинницы "Сумы". Варианта - нигде - не было.