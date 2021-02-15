Учні та викладачі дитячих музичних шкіл Сум відзначилися на конкурсі «Сяйво Первоцвітів» Учні та викладачі сумських ДМШ гідно представили місто на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Сяйво Первоцвітів».

Конкурс відбувся за підтримки Міністерства культури України та Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень.

Вокальний ансамбль викладачів (керівник Олена ХАРИТОНОВА) та вокальний ансамбль хлопчиків «Діаманти» (керівник Оксана ПОП) ДМШ № 4 здобули Гран-прі.

Переможцями в різних номінаціях стали також учні школи Максим ГАЛУШКА, Олександра МАЗІНА, Анастасія КАЛІНІЧЕНКО, Єлизавета ХАМЛИК та Таїсія ЄВТУХОВА, котрі вибороли І місце, і Дар’я КРИЛОВА та Віолета СТОРОЖЕНКО, які розділили ІІ місце.

Педагогічний колектив ДМШ № 4 на чолі з директором школи Любов’ю ОВЧИННІКОВОЮ був відзначений подякою за найбільшу кількість призових місць.

Гарні результати показали на конкурсі й учні ДМШ № 2: Дмитро КУЛАГІН посів І місце, Марія СУХОСТАВЕЦЬ – ІІ місце.