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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:33159

Уволенный президентом экс-глава Сумской РГА подал заявление в ГБР на губернатора Сумщины

Бывший глава Сумской райгосадминистрации Виталий Бурбыка подал на главу Сумской ОГА заявление в Госудасрвтенное бюро расследований.

Об этом экс-чиновник написал в Фейсбуке.

«ВЕСНА ПРИЙДЕ - САДЖАТИ БУДЕМО

16 лютого 2021 року, згідно з розпорядженням Президента України, мене було звільнено з посади голови Сумської районної державної адміністрації Сумської області, начебто на підставі моєї заяви.

Проте, як я вже повідомляв раніше,-жодної заяви не писав і не подавав.

Її було сфальсифіковано головою Сумської ОДА Хомою В.

Його недоброчесні мотиви та цілі роботи в Сумській області вже стали усім зрозумілі. Але ж ми побачили, що для губернатора переступити закон, підробити мою заяву та підставити Президента Зеленського,-не склало жодних моральних проблем.

В будь-якому випадку, при розбудові оновленої правової держави, не збираюсь стояти осторонь.

І якщо навіть ти Губернатор чи проста людина - в жодному випадку не маєш права порушувати, як мінімум, норми права.

У Державному бюро Розслідувань мною було зареєстровано заяву про вчинений злочин керівником Сумської ОДА В. Хомою.

Готовий до кінця відстоювати свою позицію. Виключно у правовій площині», - написал он.

Политика Виталий Бурбыка
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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