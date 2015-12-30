Уволенный президентом экс-глава Сумской РГА подал заявление в ГБР на губернатора Сумщины

Об этом экс-чиновник написал в Фейсбуке.
«ВЕСНА ПРИЙДЕ - САДЖАТИ БУДЕМО
16 лютого 2021 року, згідно з розпорядженням Президента України, мене було звільнено з посади голови Сумської районної державної адміністрації Сумської області, начебто на підставі моєї заяви.
Проте, як я вже повідомляв раніше,-жодної заяви не писав і не подавав.
Її було сфальсифіковано головою Сумської ОДА Хомою В.
Його недоброчесні мотиви та цілі роботи в Сумській області вже стали усім зрозумілі. Але ж ми побачили, що для губернатора переступити закон, підробити мою заяву та підставити Президента Зеленського,-не склало жодних моральних проблем.
В будь-якому випадку, при розбудові оновленої правової держави, не збираюсь стояти осторонь.
І якщо навіть ти Губернатор чи проста людина - в жодному випадку не маєш права порушувати, як мінімум, норми права.
У Державному бюро Розслідувань мною було зареєстровано заяву про вчинений злочин керівником Сумської ОДА В. Хомою.
Готовий до кінця відстоювати свою позицію. Виключно у правовій площині», - написал он.
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