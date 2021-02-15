На Сумщине псевдобанкир обманом завладел 25 тыс. грн Злоумышленник, представившись работником банка, выманил у 46-летнего мужчины 25 000 гривен.

В Роменский районный отдел полиции с заявлением о преступлении обратился житель города Ромны. Мужчина рассказал правоохранителям, что днем на его мобильный телефон поступило смс-сообщение, в котором говорилось о наличии у него задолженности. Он позвонил по номеру, указанному в сообщении, ему ответил мужчина, назвавшийся работником банка.

Для уточнения этой информации, он попросил потерпевшего назвать ему номер банковской карты и другую конфиденциальную информацию по ней. Что тот и сделал.

После чего связь с банковским работником прервалась. Проверив счет, роменчанин понял, что попал «на крючок» афериста и обратился за помощью в полицию.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого устанавливают личность злоумышленника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.