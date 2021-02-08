В Сумах произошел пожар во Дворце культуры «Сумского НПО» Сообщение о пожаре поступило на линию 101 в 12.28 17 февраля.

На место выехало 4 единицы техники и 25 человек личного состава управления ГСЧС в Сумской области.

Как выяснилось, горение происходило на 2-м этаже здания в помещении светотехники. До прибытия спасателей персонал пытался ликвидировать пожар при помощи огнетушителей. Благодаря этому огонь на распространился дальше.

В 12.40 силами пожарных возгорание локализировали, в 12.47 ликвидировали.

Предварительно, возгорание началось из-за короткого замыкания, дальше огонь распространился на вещи и мебель, сообщили Данкор онлайн в управлении ГСЧС в Сумской области.