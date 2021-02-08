Як не зашкодити при прибиранні снігу – застереження від RGM GROUP (видео) Навряд чи знайдеться хоча б одна людина, якій би було замало снігу цієї зими. Весна вже не за горами, але скільки пороші ще випаде на голови жителям Сумщини, залишається тільки здогадуватися.

Щоб гідно прийняти нові виклики, компанія RGM group пропонує сумчанам зробити роботу над помилками.

Перша помилка нашого переліку – непрофесійне прибирання

Сніг, який, зазвичай, приносить нам радість, здатний стати джерелом серйозних проблем. Часто прибирання снігу перетворюється на регулярну, важку працю, забирає дорогоцінний час.

Багато хто воліє сам боротися з цим природним явищем, наполегливо розчищаючи доріжки у дворі і місця парковок. Але як бути в тому випадку, коли мова йде про великі території, занесені заметами? Тут, врятує тільки спецтехніка.

Компанія RGM group пропонує автогрейдери, комбіновані дорожні машини (КДМ), екскаватори-навантажувачі, трактори, самоскиди.

Комбіновані дорожні машини:

-Бункер піскорозкидувача: від 4 до 9 м3

- Ширина очистки снігоочисним відвалом: від 2,5 м

- Ширина очистки щіткою: від 2,3м

Автогрейдери:

- Ширина грейдерного відвалу: від 3,6 м до 3, 97 м

Екскаватори-навантажувачі:

- Об’єм переднього ковша: 1 м3

- Об’єм заднього ковша: 0.33 м3

Трактор BELARUS 320:

- Ширина відвалу для снігу: 1,5 м

- Ширина щітки: 1,5 м

Друга помилка – просто залишати замети снігу

Залишати сніг без прибирання – велика помилка. Сніг стане водою. Рідина, яка потрапляє в тріщини на дорозі, призводить до пошкодження покриття. Більш того, земля стає більш слизькою, і ростуть ризики травматизму.

Правила зимового прибирання від компанії RGM group:

За який час вулиці та дороги повинні бути очищені від снігу та льоду?

· Вулиці, по яким проходять маршрути громадського транспорту, прибирають в проміжок 6 годин з початку снігопаду

· Тротуари, лотки автомобільних доріг, прибирають в проміжок 8 годин

За який час подвір’я та прибудинкові території повинні бути очищені від снігу та льоду?

· Двори очищують від снігу до 8 ранку наступного дня після закінчення снігопаду

· Виходи з під’їздів повинні бути посипані піском

Третя помилка – почистив, вивіз і не посипав

Після проходу снігоприбиральних машин дороги обов’язково обробляються протиожеледними матеріалами.

Найкращим тандемом для боротьби з ожеледицею є піщано-соляна суміш. На тлі аналогічних за призначенням реагентів, вона виділяється природним походженням складових.

Матеріал являє собою змішані в певних пропорціях річковий або кар’єрний пісок і технічну сіль. Пісок необхідний для забезпечення зчеплення автомобільних коліс з дорожнім покриттям, а сіль сприяє швидкому таненню льоду, або снігу.

Така комбінована дія дозволяє ефективно боротися з льодом.

Компанія RGM group пропонує до реалізації піщано-соляні суміші з різними пропорціями піску та солі для забезпечення різних потреб для догляду за дорогами:

✔️піщано-сольова суміш 5%; ✔️піщано-сольова суміш 20%; ✔️піщано-сольова суміш 50%; ✔️піщано-сольова суміш 50% з гранвідсівом; ✔️соляний розчин 25% концентрації.

Компанія RGM group – надійний та якісний постачальник матеріалів і послуг!

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