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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах семья Лукьяненко пытается избежать продажи гостиницы «Юбилейный»

В Сумах семья Лукьяненко пытается избежать продажи помещения гостиницы «Юбилейная» на электронных торгах.

Об этом стало известно из данных Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), пишет Sumy Today.

18 февраля Коллегия Министерства юстиции Украины рассмотрит жалобу АРМА на частного нотариуса Сумского городского нотариального округа Нагорную Наталью.

Жалоба касается нотариального удостоверения этим нотариусом договора купли-продажи помещения гостиницы «Юбилейный» (адрес: г. Сумы, площадь Привокзальная, дом 9а). Общая площадь проданного помещения отеля 5110,0 кв.м.

26.12.2019 право собственности на помещение гостиницы перешло за 52 тыс. грн к Виктории Грек, 1956 года рождения, которая является женой Лукьяненко Владимира Матвеевича.

03.01.2020 Виктория Грек учредила ООО «Гостиничный комплекс «ЮБИЛЕЙНЫЙ» (код 43437654) и передала помещения отеля в собственность этого общества.

Эти действия стали возможными после того, как 26.12.2019 частный исполнитель исполнительного округа Сумской области Жованик Юлия сняла арест с помещения гостиницы, которая в то время находилось на принудительном реализации на электронном аукционе «СЕТАМ» по начальной цене 6 826 756 грн.

Такая реализация должна была состояться для выплаты задолженности по заработной плате работникам «Сумского НПО» и долга перед ООО «Сумытеплоэнерго». Ранее сообщалось, что общий размер задолженности перед работниками составляет 235 млн грн, а исполнительные производства открыты с 2018 года.

Получается, что если бы 26.12.2019 арест с помещения отеля не был снят, то в этот день частный натариус Наталья Нагорная не смогла бы перевести право собственности на помещение отеля за 52 000 грн.

В Едином реестре судебных решений имеется постановление следственного судьи Заречного районного суда г.Сумы Николая Шершака, который 20.09.2019 наложил арест на указанное помещение гостиницы с последующей его передачей АРМА для осуществления мероприятий по управлению и с целью обеспечения его сохранности. Это сделано по ходатайству следователя по уголовному производству №12019200000000234.

То есть, имущество выбыло из собственности «Сумского НПО» и перешло под контроль жены Лукьяненко Владимира Матвеевича, а завод получил от этого 52 000 грн в то время, когда оно находилось под арестом в уголовном производстве, и находилось под управлением АРМА.

Пресс-служба областной прокуратуры отказалась комментировать это дело, так как в ней пока никому не вручено подозрение, а следствие ведет ГУНП в Сумской области.

Есть информация, что в декабре 2020 года «Сумское НПО» пыталось применить аналогичную схему по переводу права собственности на стадион «Юбилейный» на 50 000 грн, но исполнительной службе удалось завершить процедуру принудительной реализации на электронном аукционе «СЕТАМ».

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