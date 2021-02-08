В деле по организации нападения на сумских нардепов допрашивали свидетелей В деле по обвинению главного свободовца Сумщины в организации и приготовлении насильственных действий в отношении двух народных депутатов Украины допрашивают свидетелей.

Следующее судебное заседание по делу по обвинению мужчины в организации и приготовлении в отношении народных депутатов Украины насильственных действий в связи с их государственной и общественной деятельностью (ч.1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч.2 ст. 346 УК Украины) состоится 5 марта в 10.00. Сегодня в судебном заседании допрашивали свидетелей.

По данным следствия, обвиняемый, будучи противником земельной реформы, предложил молодым людям 2 тыс. долларов США за нападение на двух сумских народных депутатов. Половину суммы передал исполнителям в качестве аванса, остальные обещал отдать после выполнения заказа.

Напомним: речь идет о главы областной организации партии ВО «Свобода» Николае Алифанове.