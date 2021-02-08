На Сумщине разоблачили уклонение от уплаты налогов на 7,5 млн гривен Сотрудники ГУ ГФС в Сумской области разоблачили уклонения от уплаты налогов на сумму более 7,5 млн гривен.

Досудебным расследованием установлено, что группа лиц - жителей Сумской области в течение 2018-2021 годов использовали реквизиты подконтрольных им субъектов хозяйственной деятельности для уклонения от уплаты налогов. Фактически ряд обществ путем искусственного, безосновательного завышения расходов на приобретение товарно-материальных ценностей и услуг от подконтрольных СПД умышленно уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах - на общую сумму более 7,5 млн грн.

Работники ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры провели ряд санкционированных обысков помещений, использовавшихся вышеупомянутыми обществами.

По результатам проведенных следственных действий обнаружено пустые бланки товарно-транспортных накладных с оттисками печатей подконтрольных физических лиц-предпринимателей, чистые листы бумаги формата А4 с оттисками печатей подконтрольных физических лиц-предпринимателей и СХД-нерезидентов, 9 печатей и штампов субъектов хозяйствования, наличные денежные средства, черновые записи, пиломатериалы. Всего выявлено товарно-материальных ценностей и валюты на сумму около 800 тыс. гривен.

Обнаруженные вещи и документы присоединены к материалам уголовного производства.

Продолжается расследование, сообщает пресс-служба ГФС Украины.