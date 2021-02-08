На Сумщине участковый обнаружил наркотики у посетителя больницы Около 20 граммов наркотического вещества обнаружил работник полиции у жителя Конотопского района.

На специальную линию «102» поступило сообщение от сотрудника Конотопской ЦРБ о том, что в помещении одного из отделений больницы курит неизвестный мужчина. На вызов прибыл участковый офицер полиции и прекратил правонарушение.

Во время проведения поверхностной проверки у 46-летнего правонарушителя был обнаружен полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным веществом весом около 20 граммов.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Все обнаруженное изъято и направлено на экспертизу в НИЭКЦ.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.