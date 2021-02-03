Госэкоинспекторов не пустили на «Сумытеплоэнерго» по заявлению о черном снеге

Но зайти на предприятие инспекторы с ревизией не смогли: не получили разрешения.
Речь идет о жалобе на то, что улицы у Сумской ТЭЦ, которую арендует предприятие, припорашивает сажей, пишет Суспільне.
«На ТЭЦ мы не смогли попасть, потому что руководитель решает вопрос о допуске к проверке или определенная ответственное лицо по приказу этого предприятия», - говорит главный специалист отдела атмосферного воздуха Госэкоинспекции в Сумской области Валерий Кузьменко.
Чтобы получить такое разрешение, инспекторы приехали в главный офис предприятия на другую окраину города - улицу Лебединскую.
«Это запрещено, выйдите, пожалуйста, из помещения. Спасибо», - ответили там.
По словам Валерия Кузьменко, у них приняли только документы.
«Руководителя на предприятии не было, он занимался своими депутатскими обязанностями», - сказал он. С 2020 года Дмитрий Васюнин стал депутатом горсовета от «Батькивщины».
«Экоинспекция к нам сегодня приехала с внеплановой проверкой. Нам были предоставлены документы относительно оснований и вопросов, по которым эта служба обратилась на предприятие. После обработки документов юридической службой предприятия инспекцией будет дан ответ в соответствии с законодательством», - говорит пресс-секретарь «Сумытеплоэнерго» Вита Харченко.