Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 19:37257

Госэкоинспекторов не пустили на «Сумытеплоэнерго» по заявлению о черном снеге

Государственная экологическая инспекция 12 февраля пыталась проверить ООО «Сумытеплоэнерго» по заявлению сумчанина о черном снеге возле предприятия.

Но зайти на предприятие инспекторы с ревизией не смогли: не получили разрешения.

Речь идет о жалобе на то, что улицы у Сумской ТЭЦ, которую арендует предприятие, припорашивает сажей, пишет Суспільне.

«На ТЭЦ мы не смогли попасть, потому что руководитель решает вопрос о допуске к проверке или определенная ответственное лицо по приказу этого предприятия», - говорит главный специалист отдела атмосферного воздуха Госэкоинспекции в Сумской области Валерий Кузьменко.

Чтобы получить такое разрешение, инспекторы приехали в главный офис предприятия на другую окраину города - улицу Лебединскую.

«Это запрещено, выйдите, пожалуйста, из помещения. Спасибо», - ответили там.

По словам Валерия Кузьменко, у них приняли только документы.

«Руководителя на предприятии не было, он занимался своими депутатскими обязанностями», - сказал он. С 2020 года Дмитрий Васюнин стал депутатом горсовета от «Батькивщины».

«Экоинспекция к нам сегодня приехала с внеплановой проверкой. Нам были предоставлены документы относительно оснований и вопросов, по которым эта служба обратилась на предприятие. После обработки документов юридической службой предприятия инспекцией будет дан ответ в соответствии с законодательством», - говорит пресс-секретарь «Сумытеплоэнерго» Вита Харченко.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 46791 случай заболевания COVID-19: подробности
Вчера 08:32
Школьники Сум до понедельника будут находиться на дистанционном обучении
11.02.2021 21:04
Сумские дорожники осушили «море» на мосту
Вчера 22:14
Сумские патрульные показали видео с места смертельно аварии (видео)
Вчера 22:11
«За что мы платим в маршрутках 7 гривен»: в Сумах появился информационный куб
Вчера 20:42
Вместо больницы и громад депутаты дали 18 млн грн для чиновников Сумского района
Вчера 20:25
Госэкоинспекторов не пустили на «Сумытеплоэнерго» по заявлению о черном снеге
Вчера 19:37
Хочешь по 7? Просим в отставку!
Вчера 19:31
В Ахтырке поймали наркодилера с Полтавщины
Вчера 17:39
Сумские биатлонисты стартовали на чемпионате мира
Вчера 17:37
В Сумах дали 9 лет за сексуальное насилие над 6-летней девочкой
Вчера 17:25
Завтра в «Романтике» пройдет чемпионат Сум по тхеквондо (трансляция)
Вчера 17:23
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Таємне стане явним: депутати СМР запускають тотальний аудит комунальних підприємств
Вчера 15:49
Міжнародні закупівлі ліків: про що мовчить МОЗ
11.02.2021 17:04
Лікар-гастроентеролог в «ОН Клінік Суми»
11.02.2021 11:11
Надання допомоги по частковому безробіттю: можливості розширено
10.02.2021 14:26
Голова Сумщини Василь Хома про місцеві еліти, ключові посади та відносини з Деркачем
10.02.2021 14:07
Замість грошей – мішки зерна: чому мораторій на продаж землі гальмує села Сумщини
08.02.2021 13:40
Коронавирус на Сумщине отступает?
08.02.2021 12:54
Сумщина-Нова Зеландія: історія підполковника УНР Миколи Харитоненка
05.02.2021 22:00
5 порад фахівцям, які працюють дистанційно
05.02.2021 11:19
ЗНО-2021: новації, які очікують здобувачів освіти Сумщини
04.02.2021 14:43
Лофт дизайн в інтер'єрі квартири, особливості стилю (+фото)
04.02.2021 12:41
Надання безоплатної медичної допомоги при інсульті: яким має бути маршрут пацієнта
03.02.2021 17:54
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.