Хочешь по 7? Просим в отставку! В Сумах партия просит члена исполкома, голосовавшего за повышение стоимости проезда в маршрутках, подать в отставку.

Глава правления Сумской областной организации политической партии «Сила и честь» Андрей Кисиль выложил в Фейсбуке письмо члену исполкома Николаю Зигуненко, который прошел в него по квоте этой политсилы.

Так как у партии нет никаких иных рычагов влияния на своего выдвиженца, то она вынуждена просить его самостоятельно подать в отставку. Ведь выдвигать новых членов исполкома – это прерогатива мэра, а он вряд ли согласится убирать лояльного ему чиновника, который пришел из рекламного бизнеса в мэрию 3 года назад, сначала на должность помощника мэра, а потом стал замдиректора департамента коммуникаций…

Возникает вопрос: как он вообще попал в состав исполкома от этой партии?