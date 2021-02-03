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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 19:31553

Хочешь по 7? Просим в отставку!

В Сумах партия просит члена исполкома, голосовавшего за повышение стоимости проезда в маршрутках, подать в отставку.

Глава правления Сумской областной организации политической партии «Сила и честь» Андрей Кисиль выложил в Фейсбуке письмо члену исполкома Николаю Зигуненко, который прошел в него по квоте этой политсилы.

Так как у партии нет никаких иных рычагов влияния на своего выдвиженца, то она вынуждена просить его самостоятельно подать в отставку. Ведь выдвигать новых членов исполкома – это прерогатива мэра, а он вряд ли согласится убирать лояльного ему чиновника, который пришел из рекламного бизнеса в мэрию 3 года назад, сначала на должность помощника мэра, а потом стал замдиректора департамента коммуникаций…

Возникает вопрос: как он вообще попал в состав исполкома от этой партии?

Политика
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