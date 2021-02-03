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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 20:25303

Вместо больницы и громад депутаты дали 18 млн грн для чиновников Сумского района

Вместо денег для Сумской райбольницы и двух громад депутаты райсовета перераспределили их 12 февраля на содержание чиновников.

Речь идет о более 18 млн гривен неиспользованных бюджетных средств, которые поступили в новообразованный Сумской район, пишет Суспільне.

Перед голосованием вопрос распределения свободного остатка, который перечислили в новообразованный Сумской район, депутаты обсудили.

«Вот столько обращений от Садовской ОТГ, от сельского головы, от меня лично, где уважаемый нами глава администрации мне все время отвечал: вопрос выделения средств будет обработан при подготовке проекта решения об изменениях в бюджет и вынесен на постоянную комиссию. Не вынесен, сегодня не включили. Где демократическая процедура, где вы услышали те грмоады ?», - спрашивает депутат фракции ВО «Батькивщина» Владимир Балицкий.

Глава Сумской районной госадминистрации Виталий Бурбыка говорит: «Мы все с вами будем решать вместе. Сегодня рассматриваем изменения в бюджет относительно обязательных выплат. Это заработная плата людям, это – людские деньги, следующий свободный остаток мы с вами распределяем вместе. Часть сегодня нужд мы решим, останется соответствии какое-то количество 20, 30, 40 млн. Обращений несколько десятков».

Речь идет о более 18 млн грн, которые хотели перебросить на содержание Сумской райсовета. Это более 11 млн грн, еще более 7 млн грн - для Сумской райгосадминистрации.

«Это деньги, которые требуются на работу совета, работу администрации и аппарата совета. Приблизительно 5 млн - деньги для высвобожденных работников районных советов Краснопольского, Белопольского, Лебединского, а также - высвобожденных работников коммунальных учреждений этих районов. Было мое предложение на бюджетной комиссии, чтобы мы рассчитали очень правильно, какая громада какое участие принимала в этом свободном остатке», - сказал заместитель главы Сумского райсовета Валерий Сорокин.

По его словам, средства собрали из бывших двух районов: Лебединского и Сумского. Еще два района - Белопольский и Краснопольский - деньги не дали.

Проект решения поддержали 33 депутата из 50.

«Я воздержался от этого, потому что считаю, что деньги нужно было выделить еще и на громады, на постоянной комиссии я предлагал. Я предложил выделить 2 миллиона на Сад и миллион на Юнаковку, 3,5 млн - Поцелуеву на ЦРБ, на борьбу с коронавирусом. Бюджет мы голосовали кто как хотел, частично люди голосовали «за», частично – «против», каждый депутат является самостоятельной единицей», - говорит глава фракции «Европейская солидарность» Виталий Дейниченко.

Глава фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Александр Хрупа отметил: «Мы приняли решение, что сначала надо понять: какая ОТГ чего хочет, сколько хочет, а потом уже эти деньги выделять на сессию туда или туда. И куда хочет, а не просто в слепую: дайте нам, а потом мы уже будем».

Позицию фракции «Сила и честь» озвучил ее глава Владимир Штейнингер: «Наша позиция: эти деньги - 18 млн грн - не пускать на какую-то ОТГ. Поровну эти деньги поделить. Мы к этому вопросу будем еще возвращаться, обсуждать его. На следующей сессии будет голосование».

«Все было рассмотрено нормально, но появился вопрос по больнице. По этому поводу пришлось воздержаться, так как этот вопрос не рассмотрел глава администрации», - говорит глава фракции «За майбутнє» Юрий Коваленко.

Предварительно потребности грмоады оценили в 67 млн грн, в том числе 3,5 млн грн - для Сумской райбольницы. Деньги ей на оборудование, без которого Национальная служба здоровья Украины не будет заключать договоры по некоторым пакетам.

Районные депутаты просят передать заведение на содержание города Сумы. Остальные деньги - 19 млн грн, которые остались нераспределенными, будут оставаться на счете в казначействе.

Политика
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