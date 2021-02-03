Сумские патрульные разыскали водителя, который совершил ДТП и оставил место аварии 10 февраля, на улице Огарева, 30-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра, после чего совершил наезд на припаркованный автомобиль Toyota Yaris.

Мужчина вышел из легковушки, осмотрел поврежденную им машину, а дальше вернулся в свое авто и покинул место происшествия.

Свидетелем происшествия стал неравнодушный сумчанин. Он не только записал номерные знаки транспортного средства, которое совершило ДТП, но и дождался на владелицу поврежденного автомобиля, которой и передал все обстоятельства происшествия. Благодаря его данным, а также видео с камер наблюдения патрульные разыскали водителя Chevrolet Aveo. Он не отрицал факта ДТП, но сообщил, что не увидел на машине видимых механических повреждений, поэтому и поехал по своим делам.

Инспекторы оформили материалы ДТП, а также составили на гражданина административные материалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КоАП.