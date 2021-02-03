На Сумщине снова больше сотни новых случаев заболевания коронавирусом

За четверг подтверждено 103 новых случая, - всего 46791.
В Украине 4773 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 326 детей и 212 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 2000 человек; летальных случаев - 116; выздоровели - 7211 человек; осуществлено тестирований за сутки - 40 899 (в том числе методом ПЦР - 25835, методом ИФА - 15064).
За все время пандемии в Украине заболело - 1262867 человек; выздоровели - 1106155 человек; летальных исходов - 24 174; проведения ПЦР-тестов - 6500150.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), г. Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 348 случаев;
- Винницкая область - 307 случаев;
- Волынская область - 117 случаев;
- Днепропетровская область - 297 случаев;
- Донецкая область - 147 случаев;
- Житомирская область - 185 случаев;
- Закарпатская область - 314 случаев;
- Запорожская область - 153 случая;
- Ивано-Франковская область - 592 случая;
- Киевская область - 246 случаев;
- Кировоградская область - 12 случаев;
- Луганская область - 52 случая;
- Львовская область - 373 случая;
- Николаевская область - 150 случаев;
- Одесская область - 143 случая;
- Полтавская область - 91 случай;
- Ривненская область - 130 случаев;
- Сумская область - 103 случая;
- Тернопольская область - 168 случаев;
- Харьковская область - 189 случаев;
- Херсонская область - 48 случаев;
- Хмельницкая область - 145 случаев;
- Черкасская область - 122 случая;
- Черновицкая область - 243 случая;
- Черниговская область - 98 случаев.