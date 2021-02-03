На Сумщине снова больше сотни новых случаев заболевания коронавирусом Второй день подряд в Сумской области фиксируется более 100 новых случаев заболевания COVID-19.

За четверг подтверждено 103 новых случая, - всего 46791.

В Украине 4773 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 326 детей и 212 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2000 человек; летальных случаев - 116; выздоровели - 7211 человек; осуществлено тестирований за сутки - 40 899 (в том числе методом ПЦР - 25835, методом ИФА - 15064).

За все время пандемии в Украине заболело - 1262867 человек; выздоровели - 1106155 человек; летальных исходов - 24 174; проведения ПЦР-тестов - 6500150.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), г. Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 348 случаев;

- Винницкая область - 307 случаев;

- Волынская область - 117 случаев;

- Днепропетровская область - 297 случаев;

- Донецкая область - 147 случаев;

- Житомирская область - 185 случаев;

- Закарпатская область - 314 случаев;

- Запорожская область - 153 случая;

- Ивано-Франковская область - 592 случая;

- Киевская область - 246 случаев;

- Кировоградская область - 12 случаев;

- Луганская область - 52 случая;

- Львовская область - 373 случая;

- Николаевская область - 150 случаев;

- Одесская область - 143 случая;

- Полтавская область - 91 случай;

- Ривненская область - 130 случаев;

- Сумская область - 103 случая;

- Тернопольская область - 168 случаев;

- Харьковская область - 189 случаев;

- Херсонская область - 48 случаев;

- Хмельницкая область - 145 случаев;

- Черкасская область - 122 случая;

- Черновицкая область - 243 случая;

- Черниговская область - 98 случаев.