На Сумщине 46791 случай заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 12 февраля 2021 в Сумской области 46791 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 103 человек (Белопольский район - 1, Бурынский район - 5, Великописаревский район - 1, Конотоп - 15 Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 1, Лебедин - 2, Недригайловский район - 2, Ахтырка - 5, Ахтырский район - 5, Путивльский район - 1, Ромны - 2, Сумы - 45, Сумской район - 10, Тростянецкий район - 7).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 639 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 1 (Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 44257 человек, из них за минувшие сутки - 47 (Белопольский район - 2, Конотоп - 1, Краснопольский район - 1, Лебедин - 1, Ахтырка - 1, Путивльский район - 1, Ромны - 2, Середина-Будский район - 1, Сумы - 16, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 19, Ямпольский район - 1).