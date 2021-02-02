В Конотопе жертвой псевдобанкира стала пенсионерка 65-летняя женщина, пытаясь уберечь свои сбережения, перечислила на счет афериста 3700 гривен.

За помощью в полицию обратилась жительница города Конотоп. Она рассказала, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка.

В ходе разговора он спросил, действительна ли ее банковская карта и назвал первые четыре цифры карты заявителя, остальные номера женщина сообщила сама. Затем ее переключили якобы на горячую линию банка, где она исполнила все инструкции и сообщила собеседнику секретные коды, которые пришли ей в SMS-сообщении.

Через некоторое время потерпевшая позвонила по номеру телефона, с которого ей звонил якобы представитель банка, но услышав ее, злоумышленник прервал связь.

После этого, потерпевшая позвонила по телефону горячей линии банка, указанному на обороте карточки, и узнала, что ей подключен мобильный банкинг, с помощью которого со счета было снято денежные средства.

По данному факту конотопские следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

Сейчас правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его местонахождение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.