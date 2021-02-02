На Сумщине прогнозируют снег, мороз и дождь Ближайшие трое суток циклоны не оставят территорию Украины и Сумщины, вместе с неблагоприятными погодными условиями, которые они обусловливать.

10 февраля: ночью без существенных осадков, днем снег, местами значительный снег, ночью и утром на севере области туман, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северный 5-10 м/с. Температура ночью -7 ..- 12 °С, на севере области местами до -17 °С, днем -2 ..- 7 °С.

11 февраля: ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный снег, на юге области с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью -9 ..- 14 °С, днем 0 ..- 5 °С.

12 февраля: умеренные, ночью местами значительные осадки, (снег, мокрый снег, дождь), местами метель, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток -2 ..- 7 °С, на юге области до + 3 °С.