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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:48187

Тарифы на отопление и горячую воду до конца отопительного сезона для жителей Сумщины не изменятся

Сегодня, 9 февраля, в столице подписали меморандум между Кабмином, НКРЭКУ, «Нафтогазом» и руководителями городов.

Офис Президента Украины совместно с Ассоциацией городов активно прорабатывали вопрос с ценами на газ и тепло, и сегодня произошло очень важное событие: между Кабинетом Министров Украины, НКРЭКУ, НАК «Нафтогаз Украины» и руководителями украинских городов подписан Меморандум о урегулирования проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и горячей воды.

Руководители городов коллегиально решили присоединиться к этому Меморандуму, и Ассоциацией городов Украины были определены мэры, которые и подписали этот документ в Киеве.

Согласно этому документу, до конца отопительного сезона 2020-2021 годов украинцы будут бесперебойно получать отопления в свои дома. Стоимость услуги поставки тепловой энергии и горячей воды в многоквартирные дома в течение отопительного сезона 2020-2021 годов не изменится.

Государство берет на себя обязательства компенсировать разницу цены на газ для теплоснабжающих организаций. Предприятия теплоснабжения гарантированно будут получать газ для производства тепла и поставки его в дома украинцев на протяжении всего отопительного периода 2020-2021 годов.

Также для предприятий теплоснабжения предусмотрены отсрочка оплаты за природный газ и компенсации разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.

Кроме того, согласно Меморандуму, будет разработан механизм погашения задолженности, которая есть у теплоснабжающих организаций.

Экономика
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