Нарушений не было. «Сумытеплоэнерго» не взяло на себя ответственность за черный снег К черному снегу на сумской улице ТЭЦ отношения не имеет.

Об этом сообщила Вита Харченко, пресс-секретарь ООО «Сумытеплоэнерго», которое арендует ТЭЦ и обогревает две трети города, пишет Суспільне.

По словам Виты Харченко, черный пепел, которыми засыпаны прилегающие улицы, мог прилететь с любого другого предприятия.

«Сумская ТЭЦ работает в штатном режиме, нарушений в работе оборудования с 1 января 2021 года не было. Там промышленная зона находится, там же не одно наше предприятие», - сказала г-жа Харченко.

Напомним: информация о черной пыли, которая сыплется с неба в районе Сумской ТЭЦ, появилась в соцсетях 3 февраля. Эксперт общественной организации «Екодія» Марина Ратушная сказала, что скорее всего, это может быть сажа, образующаяся при сжигании угля.

Выбросы от ТЭЦ концентрируются возле трубы, а на уровне роста человека их концентрация будет значительно меньше, сказал в эфире доцент кафедры экологии и природоохранных технологий СумГУ Дмитрий Лазненко. По его словам, погодные условия, снег и температура близка к нулю, способствуют тому, что твердые частицы могут задерживаться на снежинках и падать на землю.