Реконструкция фонтана в Сумах: суд начинает рассмотрение дела Дело по завладению бюджетными средствами во время реконструкции фонтана в детском парке «Сказка» назначили к рассмотрению.

Подготовительное заседание состоялось сегодня, 5 февраля, в Заречном райсуде.

По данным следствия, в 2018 году после завершения работ в официальной документации директор предприятия-подрядчика указал существенно завышены цену и затраты на гранитную плитку, приобретя ее у подконтрольного предприятия. Согласно выводам специалистов, таким образом он противоправно завладел 105 тысячами гривен.

«Ни одной ссылки, когда именно он завладел денежными средствами, в обвинительном акте нет. Но все эти вопросы относительно, по моему убеждению, недостатков обвинительного акта, должны устанавливаться во время судебного разбирательства. В обвинительном акте вообще не определено место совершения преступления, хотя это обстоятельство является обязательным для доказывания и для указания в обвинительном акте», - говорит адвокат Юрий Ломака.

Прокурор Александр Ганжала отметил: «Позицию по поводу подсудности, места совершения преступления четко выразил в своем постановлении Сумской апелляционный суд. Также такая его позиция полностью соответствует позиции Верховного суда. Есть соответствующие постановления по этому поводу, поэтому считаю, что возможно назначить к судебному разбирательству».

Дату первого заседания назначили на 15 февраля 2021 года, пишет Суспільне.