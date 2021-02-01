Перевозчик, который обслуживал маршрут №51 Сумы-Песчаное, отказался работать По словам начальника отдела транспорта Сумского горсовета Сергея Яковенко, такое заявление к ним поступило 4 февраля от дочери умершего в ноябре 2020 года директора ООО «СНД-Автотранс».

Нового временного перевозчика Сергей Яковенко представил 5 февраля громаде, которая собралась на митинг из-за проблем с транспортом в селе. До конкурса будет обслуживать маршрут ФЛП «Сезько О.В.», пишет Суспільне.

«Я в транспорте 24 года. Думаю, что справимся. Но не все сразу гладко. Если вы мне поможете, все будет нормально», - сказала перевозчица Елена Сезько.

Жители высказали свои замечания.

«Чтобы мы не мерзли на остановках, потому что люди с детьми и преклонного возраста. Сейчас зима, и очень трудно. Если я на работу еду, я рассчитываю на маршрутку, если опаздываю, то терпеть никто не будет. А за два-три рейса выезжать тоже как-то одно время надо рассчитывать. Нам нужно, чтобы график движения был предоставлен, и он выполнялся, - сказала жительница Песчаного Ольга Величко.

Еще одна жительница села Людмила Шевченко отмечает: «Чтобы не было таких ситуаций, как с самого утра. Маршрутка должна была уехать с остановки конечной в семь утра. А автобус - в 6.50. Маршрутка в 6.50 перед автобусом проехала, всех людей собрала, а в автобусе проехали 6 человек. Они специально это делают».

Утвердить ФЛП «Сезько» на маршруте должны члены исполкома 8 февраля. Выехать на маршруты машины должны 15 февраля. До этого времени обязался обеспечить перевозки предыдущий перевозчик.

По условиям договора, пять машин частного перевозчика и один коммунальный автобус должны курсировать вместе в пиковые часы, в обеденное время на маршруте оставлять три частные маршрутки. Скорректировать расписание их движения новый перевозчик должен в течение двух недель.

«Если ситуация не изменится, предупредил председатель инициативной группы Алексей Пархомчук, - жители планируют перекрывать дорогу».