На Сумщине супруги дважды стали жертвами мошенницы Полицейские Сумщины разоблачили женщину, которая обманула своих знакомых.

В Конотопе супруги стали жертвой 26-летней мошенницы. В первом случае злоумышленница продавала топливо, во втором - «снимала порчу».

С заявлением о преступлении в полицию обратились 47-летний житель города Конотоп и его 36-летняя жена. Мужчина рассказал, что в начале января этого года к нему обратилась 26-летняя знакомая, которая предложила купить у нее 260 литров дизельного топлива по цене 15 гривен за литр. На что он согласился и передал ей средства в сумме 3900 гривен, но ни топлива, ни денег он так и не получил.

А в конце января, его 36-летняя жена, находясь в гостях у этой же женщины, отдала ей свои ювелирные изделия якобы для «снятия порчи». Однако так и не получила их обратно.

Установлено, что аферистка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». За содеянное ей грозит до трех лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

Отдел коммуникации полиции Сумской области