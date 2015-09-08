На Сумщине снова несчастные случаи с детьми: полицейские напоминают родителям о бдительности Полицейские Сумщины просят уделять больше внимания к бытовой безопасности своих детей.

Вчера трое детей стали жертвами бытовых несчастных случаев - случайного отравления, падения с кровати и игры в мяч. Сейчас дети находятся под наблюдением врачей, а полиция проверяет обстоятельства, при которых они пострадали.

В Сумах годовалый ребенок попал в больницу с отравлением, случайно выпив моющее средство.

В другом случае 5-летний мальчик упал с двухъярусной кровати. Как результат - ребенок с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

В тот же день 15-летняя девушка во время неосторожного игры в мяч получила телесные повреждения и была госпитализирована в Роменскую ЦРБ.

Работники ювенальной превенции проверяют обстоятельства этих несчастных случаев и призывают родителей быть более ответственными в организации бытового пространства своих детей.

Обязательно обращайте внимание на места, где хранятся медикаменты и бытовая химия. Все эти вещества должны быть помещены в недоступное для ребенка место - на верхние полки закрытых шкафов или даже на антресоли. Дверцы шкафов и ящики следует оборудовать устройствами, которые бы не позволили малышу открыть их. Надежно закрепите ту мебель, на которые ребенок может самостоятельно залезть или сдвинуть с места.

Уберите подальше от детских глаз острые и режущие предметы быта, элементы питания и закройте специальными заглушками электророзетки.

Обратите внимание на окна своего жилища, и уберите подальше от них мебель, по которым малыш может добраться на подоконник. Проветривайте комнату при отсутствии ребенка - когда малыш на прогулке или находится в другой комнате.

Не оставляйте на краю стола емкости с горячей жидкостью. Дверцы электрических или газовых духовок должны быть надежно закрыты. Будьте особенно внимательными, чтобы ребенок не смог случайно открыть вентили газовой плиты. Выключайте микроволновую печь, стиральную машину и другую бытовую технику, если они не используются в постоянном режиме.

Ни при каких случаев не выпускайте ребенка из поля своего зрения, будьте внимательны и предусмотрительны. Пусть ваши дети растут здоровыми и счастливыми.

Отдел коммуникации полиции Сумской области