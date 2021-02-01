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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:01370

Сумской апелляционный суд не может рассматривать уголовные дела

В связи с невозможностью образовать состав суда для рассмотрения апелляционных жалоб на приговоры, постановления судов первой инстанции и постановлений следственных судей, начиная с 5 февраля по 12 февраля, уголовные производства в Сумском апелляционном суде не рассматриваются.

О возобновлении рассмотрения дел и новых датах судебных заседаний участники дел будут заранее уведомлены.

Вместе с тем апелляционные жалобы на постановления местных судов о совершении гражданами административных правонарушений будут рассматриваться Сумским апелляционным судом по ранее определенным дате и времени, сообщает сайт суда.

Напомним: 4 февраля из Сумского апелляционного суда уволились глава суда Наталья Литовченко и ее зам Валерий Матус. Поэтому в уголовной палате суда осталось всего два судьи.

Право
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