Сумской апелляционный суд не может рассматривать уголовные дела

О возобновлении рассмотрения дел и новых датах судебных заседаний участники дел будут заранее уведомлены.
Вместе с тем апелляционные жалобы на постановления местных судов о совершении гражданами административных правонарушений будут рассматриваться Сумским апелляционным судом по ранее определенным дате и времени, сообщает сайт суда.
Напомним: 4 февраля из Сумского апелляционного суда уволились глава суда Наталья Литовченко и ее зам Валерий Матус. Поэтому в уголовной палате суда осталось всего два судьи.