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Сергей Скакун
Сергей Скакун
05.02.2021 09:22569

Сумський театр для людей з інвалідністю «Ми Є» збирає кошти на проєкт

«Химери. Ми Є» - це сторітелінг від людей з інвалідністю: створення документальної вистави і муралу, як місця сили, що об`єднує з суспільством. Реальні історії про любов, бажання, мрії та життя.

Сумський театр для людей з інвалідністю «Ми Є» збирає кошти на проєкт «Химери. Ми Є».

Історія

Кожен із нас намагається бути включеним у суспільство, не залежно від зовнішності, благополуччя чи здоров’я. Попри все – ми жадаємо любити, бажати, мріяти і жити. У проєкті ми прагнемо аби суспільство не просто дізналося про Наш прихований «химерний» світ, а змогло побачити і відчути його. Проєкт «Химери. Ми Є» це перш за все відкриті розповіді про прийняття Себе та Іншого і прийняття Іншими Себе. Ми зібрали історії Наших фізичних і душевних ран. Біль у цих історіях про непорозуміння, насильство, стигматизацію та самотність. Текст вистави складається з відвертих інтерв’ю та містить мрії, прагнення, сподівання, які не є химерними, які гідні того, щоб втілити їх у реальне життя.

Хто Ми?

Наш театр для людей з інвалідністю «Ми Є» живе і функціонує третій рік. Ми – творча молодь, що захотіла займатися акторською майстерністю і запросила до співпраці режисерку Тетяну Нянькіну.

Не зважаючи на інвалідність, долаючи фізичні та моральні складності, на цей час разом створили вистави: «Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон», «Доросла казка», «Ми є». Стали переможцями фестивалів.

Ми вже багато досягли та подолали і не збираємося зупинятися! Ми не раз виступали у міському просторі просто неба, даючи місту зрозуміти - ми є! Ми хочемо щоб нас бачили та чули! Ми – не про жалість, Ми – про творчість та потенціал!

Чому нам потрібна ваша підтримка?

Ми створимо документальну виставу, що збирає історії реального життя, продовженням якої стане мурал «Химери. Ми Є». Тим самим Ми хочемо віднайти своє місце в урбаністичному просторі, яке стане місцем зустрічей і буде щоденно спонукати мешканців громади до осмислення проблем інклюзії. У такому місці будуть проходити вистави, інклюзивне навчання, зустрічі для обговорення ідей щодо працевлаштування або соціальної інтеграції.

Ми залучаємо кошти для навчання та постановку вистави з режисеркою та спеціалістками з інклюзії. Хочемо здійснити зйомку і монтаж документальної вистави професійним оператором від BlackFox Production.

Разом із цим, ми запланували також оплату художнику для створення муралу, що стане основою нашого осередку сили у місті.

Наша команда:

Ганна Губенко - ініціаторка та координаторка проєкту

Тетяна Нянькіна - художня керівниця театру «Ми є» та режисерка проєкту

Єгор Авдєєнко - художник проєкту

Підтримати проєкт можна за посиланням.

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