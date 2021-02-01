Сумський театр для людей з інвалідністю «Ми Є» збирає кошти на проєкт «Химери. Ми Є».
Кожен із нас намагається бути включеним у суспільство, не залежно від зовнішності, благополуччя чи здоров’я. Попри все – ми жадаємо любити, бажати, мріяти і жити. У проєкті ми прагнемо аби суспільство не просто дізналося про Наш прихований «химерний» світ, а змогло побачити і відчути його. Проєкт «Химери. Ми Є» це перш за все відкриті розповіді про прийняття Себе та Іншого і прийняття Іншими Себе. Ми зібрали історії Наших фізичних і душевних ран. Біль у цих історіях про непорозуміння, насильство, стигматизацію та самотність. Текст вистави складається з відвертих інтерв’ю та містить мрії, прагнення, сподівання, які не є химерними, які гідні того, щоб втілити їх у реальне життя.
Наш театр для людей з інвалідністю «Ми Є» живе і функціонує третій рік. Ми – творча молодь, що захотіла займатися акторською майстерністю і запросила до співпраці режисерку Тетяну Нянькіну.
Не зважаючи на інвалідність, долаючи фізичні та моральні складності, на цей час разом створили вистави: «Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон», «Доросла казка», «Ми є». Стали переможцями фестивалів.
Ми вже багато досягли та подолали і не збираємося зупинятися! Ми не раз виступали у міському просторі просто неба, даючи місту зрозуміти - ми є! Ми хочемо щоб нас бачили та чули! Ми – не про жалість, Ми – про творчість та потенціал!
Ми створимо документальну виставу, що збирає історії реального життя, продовженням якої стане мурал «Химери. Ми Є». Тим самим Ми хочемо віднайти своє місце в урбаністичному просторі, яке стане місцем зустрічей і буде щоденно спонукати мешканців громади до осмислення проблем інклюзії. У такому місці будуть проходити вистави, інклюзивне навчання, зустрічі для обговорення ідей щодо працевлаштування або соціальної інтеграції.
Ми залучаємо кошти для навчання та постановку вистави з режисеркою та спеціалістками з інклюзії. Хочемо здійснити зйомку і монтаж документальної вистави професійним оператором від BlackFox Production.
Разом із цим, ми запланували також оплату художнику для створення муралу, що стане основою нашого осередку сили у місті.
Ганна Губенко - ініціаторка та координаторка проєкту
Тетяна Нянькіна - художня керівниця театру «Ми є» та режисерка проєкту
Єгор Авдєєнко - художник проєкту
Підтримати проєкт можна за посиланням.