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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:50863

На Сумщине 46227 случаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 5 февраля в Сумской области 46227 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 81 человек (Бурынский р-н - 4, Великописаревский р-н - 2, Глухов - 3, Глуховский р-н - 1, Краснопольский р-н - 13, Кролевецкий р-н - 4, Липоводолинский р-н - 2, Ахтырка - 3, Путивльский р-н - 1, Ромны - 1, Роменский р-н - 1, Середина-Будский р-н - 1, Сумы - 32, Сумской р-н - 10, Тростянецкий р-н - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 627 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 43498 человек, из них за минувшие сутки - 146 (Белопольский р-н - 6, Краснопольский р-н - 3, Кролевецкий р-н - 1, Липоводолинский р-н - 1, Путивльский р-н - 5, Ромны - 4, Сумы - 94, Сумской р-н - 10, Тростянецкий р-н – 14, Шостка - 5, Ямпольский р-н - 3).

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Общество
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