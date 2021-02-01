Все руководство Сумского апелляционного суда уволилось в отставку Кадровая ситуация в апелляционном суде ухудшилась еще больше.

Высший совет правосудия 4 февраля 2021 года удовлетворил заявления об отставке, которые подали председатель Сумского апелляционного суда Наталия Литовченко и заместитель председателя этого суда Валерий Матус.

Отметим, что вследствие отставок судей Н. Литовченко и В. Матуса, в Сумском апелляционном суде еще более ухудшилась кадровая ситуация – в судебной палате по рассмотрению уголовных дел осталось всего два судьи, а в палате по рассмотрению гражданских дел остается пять судей, пишет sud.ua.

Напомним, что 23 декабря 2020 года Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла в отношении Наталии Литовченко дисциплинарное дело.

А 7 сентября 2020 года Вторая дисциплинарная палата ВСП привлекла к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения коллегию судей Сумского апелляционного суда, включая и Валерия Матуса.

В обоих случаях претензии к судьям возникли в связи с широко распространённой практикой апелляционных судов, связанной с отменой приговоров судов первой инстанции и направлением дел на новое рассмотрение в те же самые суды.