Пробное ВНО для абитуриентов Сумщины состоится только в один день - 10 апреля Для ознакомления участников с процедурой проведения ВНО, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования, рабочим местом 10 апреля будет проведено пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, иностранным языкам.

Об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко во время брифинга в Сумах. Регистрация на пробное ВНО проводилась 5-19 января на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования. В Сумской области количество зарегистрированных участников пробного внешнего независимого оценивания составляет 4206 человек, из них на украинский язык и литературу - 1212 человек, украинский язык - 403, математику - 1062, математику уровня стандарта - 215, английский язык - 728, историю Украина - 286, биологию - 146, физику - 63, географию - 61, химию - 24, немецкий язык - 5, французский язык - 1.