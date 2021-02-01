Пробное ВНО для абитуриентов Сумщины состоится только в один день - 10 апреля

Об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко во время брифинга в Сумах.
Регистрация на пробное ВНО проводилась 5-19 января на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования.
В Сумской области количество зарегистрированных участников пробного внешнего независимого оценивания составляет 4206 человек, из них на украинский язык и литературу - 1212 человек, украинский язык - 403, математику - 1062, математику уровня стандарта - 215, английский язык - 728, историю Украина - 286, биологию - 146, физику - 63, географию - 61, химию - 24, немецкий язык - 5, французский язык - 1.