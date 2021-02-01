На Сумщине сдавать ВНО будут почти 10 тысяч человек Прогнозируемое количество участников ВНО 2021 года в Сумской области составляет 9735 человек в 53 пунктах тестирования.

Из них: учащихся учреждений общего среднего образования - 4916 (в 2020 году - 4805), учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) - 1585 (1518), студентов учреждений профессионального перед высшими образования - 2006 (2151) и ориентировочное количество выпускников прошлых лет - 1228 (866). По сравнению с предыдущим годом количество увеличилось на 395 человек.

«Учитывая количество участников ВНО-2021, ориентировочно планируется организовать 53 пункта тестирования на базе учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессиональной перед высшим и высшего образования, расположенных в городах и областном центре», - отметила директор Департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации Виктория Гробова.

В 2020 году работало 46 пунктов проведения ВНО. Для проведения внешнего независимого оценивания будут привлечены 2200 работников образования, подготовка которых уже началась с 3 февраля 2021 года.