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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:19269

Сумчане в пятый раз просят сделать им евродвор

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Просим обратить внимание на ужасное состояние придомовых территорий по адресам ул. Ивана Сирко 2,4,10,12,16,18».

«Дворы по данным адресам находятся в очень плохом состоянии. В этих дворах практически отсутствует асфальтовое покрытие, дорога превратилась в непроходимые ямы и сплошную грязь. Рядом находятся детский сад и начальная школа. Каждый день мамы с детьми вынуждены ходить через грязь и ямы, жители этих жилых домов каждый день ходят по сплошной грязи и камням, это создает неудобства для нас.

Также в этих дворах нет нормальных тротуаров, вместо них идут грунтовые дорожки, во время дождя они превращаются в сплошное месиво по которому невозможно ходить, благодаря этому вся грязь с улицы несется в квартиры людям. Такая ситуация на этих придомовых территориях уже не первый год, с каждым годом ситуация становится все хуже.

Прошу обратить внимание на проблемы жителей этих домов!

Большая просьба подписать петицию!», - пишет автор петиции.

Это уже пятая петиция об этих дворах. На все предыдущие, которые набрали необходимое количество голосов, были ответы: «Денег нет, но вы держитесь» или «Может быть, в следующем году».

Подписать петицию можно здесь.

Общество
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