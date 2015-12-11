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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:44205

Бывший заммэра Сум подался в инспекторы

Бывший заммэра Сум, управделами исполкома, а затем советник мэра Александра Лысенко Виктор Волонтырец в новой каденции получил новую работу.

Инспектор Волонтырец всегда на страже

Теперь он старший инспектор отдела протокольной работы и контроля. Но вот только круг его обязанностей не совсем понятен: что он инспектирует в этом отделе? И почему присутствует на встрече мэра с представителем завода-изготовителя троллейбусов или членами Ассоциации городов Украины или на заседании Регионального отделения Ассоциации городов Украины?

Напомним: Виктор Волонтырец работает в Сумской мэрии еще с 90-х, а замом был еще у Геннадия Минаева. В 2016 году уволился в связи с достижением 65-летнего возраста…

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Политика Виктор Волонтырец
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