Бывший заммэра Сум подался в инспекторы Бывший заммэра Сум, управделами исполкома, а затем советник мэра Александра Лысенко Виктор Волонтырец в новой каденции получил новую работу.

Теперь он старший инспектор отдела протокольной работы и контроля. Но вот только круг его обязанностей не совсем понятен: что он инспектирует в этом отделе? И почему присутствует на встрече мэра с представителем завода-изготовителя троллейбусов или членами Ассоциации городов Украины или на заседании Регионального отделения Ассоциации городов Украины?

Напомним: Виктор Волонтырец работает в Сумской мэрии еще с 90-х, а замом был еще у Геннадия Минаева. В 2016 году уволился в связи с достижением 65-летнего возраста…