В Сумской мэрии пугали маршрутчиков, которые делали вид, что испугались

Как сообщает сайт мэрии, в соответствии с поручением городского головы Александра Лысенко отделом транспорта, связи и телекоммуникационных услуг будет осуществляться ежедневный контроль за приведением автотранспортных средств частных перевозчиков в надлежащее санитарно-технического состояния, соблюдения расписаний движения (особенно в вечернее время) и возобновления работы GPS- приборов. Об этом перевозчикам сообщил начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко.
Ежедневный контроль за соблюдением графиков движения городского пассажирского транспорта специалистами отдела начнется со следующей недели. В частности, во время проверок будет акцентировано внимание на размещении соответствующей информации в салонах автотранспортных средств (телефоны для справок, информация о перевозчике и т.п.). Восстановить работу GPS-устройств перевозчикам необходимо до 15 февраля.
О результатах проверок начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг будет лично докладывать мэру еженедельно.
По результатам собрания также было принято решение безусловно соблюдать противоэпидемических мероприятий (дезинфекция салонов, соблюдение масочного режима и т.п.).