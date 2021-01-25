В Сумской мэрии пугали маршрутчиков, которые делали вид, что испугались Руководство отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг и частные перевозчики обсудили вопрос приведения автотранспортных средств в надлежащее санитарное состояние, выполнение расписаний движения в полном объеме и работы GPS-приборов.

Как сообщает сайт мэрии, в соответствии с поручением городского головы Александра Лысенко отделом транспорта, связи и телекоммуникационных услуг будет осуществляться ежедневный контроль за приведением автотранспортных средств частных перевозчиков в надлежащее санитарно-технического состояния, соблюдения расписаний движения (особенно в вечернее время) и возобновления работы GPS- приборов. Об этом перевозчикам сообщил начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко.

Ежедневный контроль за соблюдением графиков движения городского пассажирского транспорта специалистами отдела начнется со следующей недели. В частности, во время проверок будет акцентировано внимание на размещении соответствующей информации в салонах автотранспортных средств (телефоны для справок, информация о перевозчике и т.п.). Восстановить работу GPS-устройств перевозчикам необходимо до 15 февраля.

О результатах проверок начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг будет лично докладывать мэру еженедельно.

По результатам собрания также было принято решение безусловно соблюдать противоэпидемических мероприятий (дезинфекция салонов, соблюдение масочного режима и т.п.).