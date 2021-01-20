На Сумщине за неделю погибло три человека на пожарах За прошедшую неделю на территории области зарегистрировано 5227 опасных события.

В результате пожаров 3 человека погибли, случаев травмирования не зарегистрированы. Огнем уничтожено и повреждено 18 зданий, 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 66 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 25 зданий, 1 единицу автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 3 млн. 675 тыс. 500 грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 36 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.