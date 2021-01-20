В Сумах планируют новый троллейбусный маршрут Об этом напомнил мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания.

- Если мы получим троллейбусы, которые имеют возможность двигаться на аккумуляторах, без электропитания, автономно, как автобусы (потому они и дороже – у них есть автономный ход до 5 км и скорость не 5 км, как у обычного троллейбуса, а значительно больше) – тогда мы сможем сделать большой кольцевой маршрут – ул. 20 лет Победы – Белопольское шоссе, Прокофьева, пр. Лушпы, железнодорожный вокзал – Металлургов. Давайте готовиться к этому, - напомнил он начальнику транспортного отдела Сергею Яковенко. - Этот маршрут мы хотим сделать для увеличения количества коммунального транспорта. Также в следующем году нас ждет конкурс – схема движения нужна новая. Но работать придется не один месяц, привлекайте общественность.