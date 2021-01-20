На Сумщине пять предприятий полностью погасили долги по зарплате перед работниками В Сумах провели очередное заседание рабочей группы областной временной комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежного обеспечения), пенсий, стипендий и других социальных выплат.

Заседание проведено в видеоселекторном режиме. В местные студии были приглашены руководители местных органов власти, предприятий-должников городов Шостка и Сумы, Недригайловской громады.

«По данным мониторинга, по состоянию на 1 января 2021 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы, учтенной на 27 предприятиях области, составила 335,6 млн гривен, что почти на 14,3 млн гривен (или 4,1%) меньше по отношению к предыдущему месяцу», - сообщил директор Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Михаил Дубровский.

Полностью погасили долги по зарплате перед работниками ОАО «Сумыоблагротехсервис», КП «Сумыжилье» Сумского городского совета, АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение - Инжиниринг», ЗАО «Свесский насосный завод» (Сумы), ГНИИ химических продуктов (г. Шостка).

Заслушаны отчеты каждого из приглашенных руководителей предприятий-должников. Проанализированы причины существования фактов несвоевременной выплаты заработанных средств.