В 2020 году на Сумщине выращено более 2,2 тыс. тонн рыбы Управлением Госрыбагентства в Сумской области обобщена информация по отчетности № 1А-рыба (годовая) «Производство продукции аквакультуры 2020 года».

Так, ведомству предоставили отчетность 214 субъектов хозяйствования, из них 170 - физические лица и 44 - юридические. Общий объем выращенных водных биоресурсов в Сумской области составил 2259 тонн на площади 3318,8 га.

Средняя рыбопродуктивность 2020 года по субъектам аквакультуры области составляет 681 кг/га, в том числе при экстенсивном (выпасном) ведении хозяйства средняя рыбопродуктивность - 616 кг/га.

Общий объем вылова товарной рыбы в области за прошлый год составляет 1740,3 тонн. Из них карп - 981,2 тонн (56,4% от общего объема выловленной рыбы), толстолобик - 574,6 тонн (или 33,0%), белый амур - 38,4 тонн (2,2%), судак - 3,2 тонн (0,2%), карась - 115,9 тонн (6,7%), щука - 13,5 тонн (0,8%), сом - 2,8 тонн (0,2%) , осетровые (бестер) - 1,4 тонны (0,1%), лососевые (форель радужная) - 9,3 тонн (0,5%).

В 2020 году реализовано товарной рыбы на сумму 52,7 млн грн, рыбопосадочного материала и маточного поголовья на сумму 1,7 млн грн.

В ведении рыбохозяйственной деятельности есть ряд проблем, препятствующих оптимальному ведению рыбного хозяйства. Одной из самых распространенных являются неблагоприятные погодные условия, а именно пересыхания прудов. Кроме того, нестабильное экономическое положение населения, рост цен на корма, рыбопосадочный материал, удобрения, ветеринарные препараты и материально-технические средства.