На Сумщине умерло от COVID-19 еще 9 пациентов За четверг на Сумщине зафиксировано 9 летальных случаев пациентов с подтвержднным диагнозом COVID-19.

Всего с начала пандемии в Сумской области уже 615 смертей. Всего заболело 45660 человек. Процент смертности – 1,35% - ниже среднеукраинского – 1,86%.